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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET ÖZGÜR KESKİN

Ahmet Özgür Keskin

Türkiye Komünist Hareketi
Ahmet Özgür Keskin
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı