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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BENGİSU İÇTEN

Bengisu İçten

Türkiye Komünist Hareketi
Bengisu İçten
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Kilis
Kaynak: Anadolu Ajansı