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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEVİLAY İŞLER

Sevilay İşler

Türkiye Komünist Hareketi
Sevilay İşler
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı