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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERKAN PINARBAŞI

Erkan Pınarbaşı

Türkiye Komünist Hareketi
Erkan Pınarbaşı
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Iğdır
Kaynak: Anadolu Ajansı