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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SİBEL ALTINTAŞ

Sibel Altıntaş

Türkiye Komünist Hareketi
Sibel Altıntaş
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Gaziantep
Kaynak: Anadolu Ajansı