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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EKİM ORHAN İSMİ

Ekim Orhan İsmi

Türkiye Komünist Hareketi
Ekim Orhan İsmi
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Eskişehir
Kaynak: Anadolu Ajansı