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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERDİNÇ DEMİR

Erdinç Demir

Türkiye Komünist Hareketi
Erdinç Demir
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Elazığ
Kaynak: Anadolu Ajansı