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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BANU YURTTAŞ

Banu Yurttaş

Türkiye Komünist Hareketi
Banu Yurttaş
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Diyarbakır
Kaynak: Anadolu Ajansı