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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MELEK FEYHA İREN

Melek Feyha İren

Türkiye Komünist Hareketi
Melek Feyha İren
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Çorum
Kaynak: Anadolu Ajansı