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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KEMAL KUÇİN

Kemal Kuçin

Türkiye Komünist Hareketi
Kemal Kuçin
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Burdur
Kaynak: Anadolu Ajansı