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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EYÜP CEYHAN

Eyüp Ceyhan

Türkiye Komünist Hareketi
Eyüp Ceyhan
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Bitlis
Kaynak: Anadolu Ajansı