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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SERKAN TAŞ

Serkan Taş

Türkiye Komünist Hareketi
Serkan Taş
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Balıkesir
Kaynak: Anadolu Ajansı