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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖNDER BULUT

Önder Bulut

Türkiye Komünist Hareketi
Önder Bulut
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı