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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ABDULLAH BEKÇİ

Abdullah Bekçi

Türkiye Komünist Hareketi
Abdullah Bekçi
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı