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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MAHİR MERTCAN KIZILIRMAK

Mahir Mertcan Kızılırmak

Türkiye Komünist Hareketi
Mahir Mertcan Kızılırmak
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Adana
Kaynak: Anadolu Ajansı