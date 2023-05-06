;
Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI RİZE

RİZE - SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
%0 0
SOL PARTİ
%0 0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
%0 0
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı