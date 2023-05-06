;
Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMARAŞ - SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
%0 0
SOL PARTİ
%0 0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
%0 0
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı