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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TACETTİN ERÇİN

Tacettin Erçin

Sol Parti
Tacettin Erçin
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Zonguldak
Kaynak: Anadolu Ajansı