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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KEMAL BULUT

Kemal Bulut

Sol Parti
Kemal Bulut
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Zonguldak
Kaynak: Anadolu Ajansı