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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ZİVER ASLAN

Ziver Aslan

Sol Parti
Ziver Aslan
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Muğla
Kaynak: Anadolu Ajansı