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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CENK CİHAN BULUT

Cenk Cihan Bulut

Sol Parti
Cenk Cihan Bulut
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Manisa
Kaynak: Anadolu Ajansı