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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YUSUF CAN COŞKUN

Yusuf Can Coşkun

Sol Parti
Yusuf Can Coşkun
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Kayseri
Kaynak: Anadolu Ajansı