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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ ÖZÜLKE

Ali Özülke

Sol Parti
Ali Özülke
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Kayseri
Kaynak: Anadolu Ajansı