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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MERT CAN

Mert Can

Sol Parti
Mert Can
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : İzmir 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı