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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DENİZ BULUNMAZ

Deniz Bulunmaz

Sol Parti
Deniz Bulunmaz
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Hatay
Kaynak: Anadolu Ajansı