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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASAN ÖZGÜR YILDIRIM

Hasan Özgür Yıldırım

Sol Parti
Hasan Özgür Yıldırım
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Çankırı
Kaynak: Anadolu Ajansı