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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BÜLENT MACİT

Bülent Macit

Sol Parti
Bülent Macit
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Bursa 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı