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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA ÖZGÜR ÇAKIR

Mustafa Özgür Çakır

Sol Parti
Mustafa Özgür Çakır
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Burdur
Kaynak: Anadolu Ajansı