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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET AKÇAY

Ahmet Akçay

Sol Parti
Ahmet Akçay
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Batman
Kaynak: Anadolu Ajansı