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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MERAL ZEYNEP GÜNEY

Meral Zeynep Güney

Sol Parti
Meral Zeynep Güney
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı