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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYLİN ALÇAY SEPETOĞLU

Aylin Alçay Sepetoğlu

Sol Parti
Aylin Alçay Sepetoğlu
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Ankara 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı