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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SÜLEYMAN ÖZER

Süleyman Özer

Sol Parti
Süleyman Özer
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Adıyaman
Kaynak: Anadolu Ajansı