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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ŞIRNAK SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ŞIRNAK CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BEYTÜŞŞEBAP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
CİZRE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜÇLÜKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İDİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİLOPİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULUDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BEYTÜŞŞEBAP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
CİZRE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜÇLÜKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İDİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİLOPİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULUDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 268,840 | Katılım Oranı: %86.89
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %72.06163,797 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %21.2148,199 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %4.9111,149 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %1.363,101 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.38872 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.08175 oy
%100
Seçmen Sayısı: 235,693 | Katılım Oranı: %82.05
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %83.17158,836 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %14.7928,243 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %2.043,891 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 47,692 oy 0
Millet İttifakı
%0 10,478 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%71.88 162,969 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%17.15 38,884 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%3.88 8,808 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%2.26 5,117 oy 0
Hür Dava Partisi
%2.14 4,847 oy 0
İyi Parti
%1.92 4,345 oy 0
Saadet Partisi
%0.45 1,016 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.18 408 oy 0
Vatan Partisi
%0.15 344 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı