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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

MERKEZ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %0
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DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %0
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DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GERZE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SARAYDÜZÜ
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%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %0
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DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %0
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DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %0
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GERZE
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 45,946 | Katılım Oranı: %88.63
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %4618,164 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %41.1516,249 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %11.234,435 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.74294 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.5197 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.36144 oy
%100
Seçmen Sayısı: 44,792 | Katılım Oranı: %79.58
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %57.6520,101 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %40.3714,077 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.98692 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 16,896 oy 0
Millet İttifakı
%0 21,406 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%40.34 15,943 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%36.92 14,592 oy 0
İyi Parti
%12.81 5,062 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%5.83 2,304 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%2.4 948 oy 0
Saadet Partisi
%1.01 401 oy 0
Vatan Partisi
%0.46 183 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.22 88 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı