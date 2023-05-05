-
Bekir Bozdağ
Adalet ve Kalkınma Partisi
Şanlıurfa
-
Mehmet Bike
Anavatan Partisi
Şanlıurfa
-
Mehmet Karal
Büyük Birlik Partisi
Şanlıurfa
-
Mahmut Tanal
Cumhuriyet Halk Partisi
Şanlıurfa
-
Fahriye Yonca Ayas
Fahriye Yonca Ayas
Şanlıurfa
-
Mehmet Gül Aslan
Güç Birliği Partisi
Şanlıurfa
-
Ahmet Çalışkan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Şanlıurfa
-
Zennure Demir
Halkın Kurtuluş Partisi
Şanlıurfa
-
Emin Yetim
İyi Parti
Şanlıurfa
-
Mehmet Par
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
Ömer Hurma
Millet Partisi
Şanlıurfa
-
Turan Kıran
Milli Yol Partisi
Şanlıurfa
-
İbrahim Özyavuz
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
-
Göksu Cengiz
Sol Parti
Şanlıurfa
-
Atilla Göktaş
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
-
Ömer Polat
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
-
Mustafa Ataca
Vatan Partisi
Şanlıurfa
-
İsmail Yavuz
Yeniden Refah Partisi
Şanlıurfa
-
Mithat Sancar
Yeşil Sol Parti
Şanlıurfa
-
Halil Sancar
Adalet Birlik Partisi
Şanlıurfa
-
Abdulkadir Emin Önen
Adalet ve Kalkınma Partisi
Şanlıurfa
-
Gülfidan Karadaş
Anavatan Partisi
Şanlıurfa
-
Mustafa Çavcı
Büyük Birlik Partisi
Şanlıurfa
-
Müslüm Cengizhan Akalın
Cumhuriyet Halk Partisi
Şanlıurfa
-
Zeynep Küçük
Güç Birliği Partisi
Şanlıurfa
-
Bahattin Kaya
Hak ve Özgürlükler Partisi
Şanlıurfa
-
Ali Özçelik
Halkın Kurtuluş Partisi
Şanlıurfa
-
Muhammed Ali Arusoğlu
İyi Parti
Şanlıurfa
-
Levent Yenilmez
Levent Yenilmez
Şanlıurfa
-
Mehmet Polat
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
Mehmet Örgen
Millet Partisi
Şanlıurfa
-
Halil Gümer
Milli Yol Partisi
Şanlıurfa
-
Halil Bakış
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
-
İbrahim Halil Gündüzalp
Sol Parti
Şanlıurfa
-
Barış Mehmet Balcı
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
-
Orhan Kuruldu
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
-
Hasan Kongül
Vatan Partisi
Şanlıurfa
-
Hacı Almas
Yeniden Refah Partisi
Şanlıurfa
-
Ömer Öcalan
Yeşil Sol Parti
Şanlıurfa
-
Abdulkadir Aslantaş
Abdulkadir Aslantaş
Şanlıurfa
-
Mustafa Çetintaş
Adalet Birlik Partisi
Şanlıurfa
-
Abdürrahim Dusak
Adalet ve Kalkınma Partisi
Şanlıurfa
-
Çetin Hanilçi
Anavatan Partisi
Şanlıurfa
-
Halil Şen
Büyük Birlik Partisi
Şanlıurfa
-
Ahmet Tüysüz
Cumhuriyet Halk Partisi
Şanlıurfa
-
Havva Bilen
Hak ve Özgürlükler Partisi
Şanlıurfa
-
Sadık Caner
Halkın Kurtuluş Partisi
Şanlıurfa
-
Musa Mangal
İyi Parti
Şanlıurfa
-
Ahmet Metin Okay
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
Bilal Çayan
Millet Partisi
Şanlıurfa
-
Cumali Çavlan
Milli Yol Partisi
Şanlıurfa
-
Halit Yıldız
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
-
Gözde Koç
Sol Parti
Şanlıurfa
-
Mehmet Akif Araz
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
-
İdris Yavuz
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
-
Sabih Dallı
Yeniden Refah Partisi
Şanlıurfa
-
Dilan Kunt Ayan
Yeşil Sol Parti
Şanlıurfa
-
Mehmet Ülger
Adalet Birlik Partisi
Şanlıurfa
-
Mehmet Ali Cevheri
Adalet ve Kalkınma Partisi
Şanlıurfa
-
Ahmet Polat
Anavatan Partisi
Şanlıurfa
-
Mehmet Altunboğa
Büyük Birlik Partisi
Şanlıurfa
-
Abdullah Yeşil
Cumhuriyet Halk Partisi
Şanlıurfa
-
Mustafa Benzer
Güç Birliği Partisi
Şanlıurfa
-
Sümrü Tüverekli
Hak ve Özgürlükler Partisi
Şanlıurfa
-
Fırat Kıran
Halkın Kurtuluş Partisi
Şanlıurfa
-
Mehmet Şahin Gülel
İyi Parti
Şanlıurfa
-
Bedir Kemal
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
Cuma Altay
Millet Partisi
Şanlıurfa
-
Ahmet Bakır Uzun
Milli Yol Partisi
Şanlıurfa
-
Osman Mutlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
-
Ömer Uçar
Ömer Uçar
Şanlıurfa
-
Sait Güldoğan
Sol Parti
Şanlıurfa
-
Hasan Gevger
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
-
Halil Çalışkan
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
-
Aytaç Tekin
Vatan Partisi
Şanlıurfa
-
Osman Özmen
Yeniden Refah Partisi
Şanlıurfa
-
Ferit Şenyaşar
Yeşil Sol Parti
Şanlıurfa
-
Gülistan Şahin
Adalet Birlik Partisi
Şanlıurfa
-
Cevahir Asuman Yazmacı
Adalet ve Kalkınma Partisi
Şanlıurfa
-
İbrahim Tahtasız
Anavatan Partisi
Şanlıurfa
-
Fırat Akbaş
Büyük Birlik Partisi
Şanlıurfa
-
İbrahim Direk
Cumhuriyet Halk Partisi
Şanlıurfa
-
Fatih Mehmet Bucak
Fatih Mehmet Bucak
Şanlıurfa
-
Kadir Kaya
Güç Birliği Partisi
Şanlıurfa
-
Ömer Ak
Hak ve Özgürlükler Partisi
Şanlıurfa
-
Ali Horoz
Halkın Kurtuluş Partisi
Şanlıurfa
-
Cem Karakeçili
İyi Parti
Şanlıurfa
-
Minegül Gürses
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
İbrahim Halil Özçelik
Millet Partisi
Şanlıurfa
-
Edip Öğüş
Milli Yol Partisi
Şanlıurfa
-
Mehmet Arpaci
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
-
Hasan Özdinç
Sol Parti
Şanlıurfa
-
Emre Albay
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
-
İsmail Yıldırım
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
-
Muazzez Bağış
Vatan Partisi
Şanlıurfa
-
Halit Toprak
Yeniden Refah Partisi
Şanlıurfa
-
Aliye Kızıldamar
Yeşil Sol Parti
Şanlıurfa
-
Mehmet Taha Güldaş
Adalet Birlik Partisi
Şanlıurfa
-
İbrahim Eyyüpoğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Şanlıurfa
-
Ömer Taşdan
Büyük Birlik Partisi
Şanlıurfa
-
Süleyman Gök
Cumhuriyet Halk Partisi
Şanlıurfa
-
Zeliha Daylan
Güç Birliği Partisi
Şanlıurfa
-
Okay Demir
Hak ve Özgürlükler Partisi
Şanlıurfa
-
İsmail Açar
Halkın Kurtuluş Partisi
Şanlıurfa
-
Mehmet Ganim Başar
İyi Parti
Şanlıurfa
-
İsa Akdağ
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
Mehmet Dağ
Millet Partisi
Şanlıurfa
-
Abdulkadir Kara
Milli Yol Partisi
Şanlıurfa
-
Mahmut Polat
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
-
Mustafa Hakkı Bucak
Mustafa Hakkı Bucak
Şanlıurfa
-
Aziz Taşkaya
Sol Parti
Şanlıurfa
-
Bihter Bayer Seyhan
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
-
Mahmut Akyürek
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
-
Şeyh Müslüm Şahin Çulcuoğlu
Vatan Partisi
Şanlıurfa
-
Halil Saçaklı
Yeniden Refah Partisi
Şanlıurfa
-
Bülent Aşa
Yeşil Sol Parti
Şanlıurfa
-
Mahmut Güldaş
Adalet Birlik Partisi
Şanlıurfa
-
Hikmet Başak
Adalet ve Kalkınma Partisi
Şanlıurfa
-
Abdurrahman Şakiroğlu
Anavatan Partisi
Şanlıurfa
-
Halil Çakmaz
Büyük Birlik Partisi
Şanlıurfa
-
İbrahim Halil Yarış
Cumhuriyet Halk Partisi
Şanlıurfa
-
Ümit Ceylan
Güç Birliği Partisi
Şanlıurfa
-
Mehmet Emin Güvenç
İyi Parti
Şanlıurfa
-
Furkan Çiftçi
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
İbrahim Atlı
Millet Partisi
Şanlıurfa
-
İsa Özbudak
Milli Yol Partisi
Şanlıurfa
-
Kemal Güneş
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
-
Müslüm Murat Sarıbaşak
Müslüm Murat Sarıbaşak
Şanlıurfa
-
Savaş Yılmaz
Sol Parti
Şanlıurfa
-
Deniz Çağli
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
-
Metin Polat
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
-
Çağdaş Alaettin Babacan
Vatan Partisi
Şanlıurfa
-
Şaban Çulcu
Yeniden Refah Partisi
Şanlıurfa
-
Nergiz Çiğdem Karakeçili
Yeşil Sol Parti
Şanlıurfa
-
Abdulkerim Koç
Abdulkerim Koç
Şanlıurfa
-
Kadir Karakaya
Adalet Birlik Partisi
Şanlıurfa
-
Mehmet Faruk Pınarbaşı
Adalet ve Kalkınma Partisi
Şanlıurfa
-
Necla Alakuş
Anavatan Partisi
Şanlıurfa
-
Halit Özbek
Büyük Birlik Partisi
Şanlıurfa
-
Abdullah Direk
Cumhuriyet Halk Partisi
Şanlıurfa
-
Ömer Burkankolu
Güç Birliği Partisi
Şanlıurfa
-
Mehmet Erdoğan
Halkın Kurtuluş Partisi
Şanlıurfa
-
Mustafa Dirier
İyi Parti
Şanlıurfa
-
Osman Sabri Alpfidan
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
Musa Güzel
Millet Partisi
Şanlıurfa
-
Cevher Yüzkan
Milli Yol Partisi
Şanlıurfa
-
Havva Birsen Deger
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
-
Emrullah Kabacaoğlu
Sol Parti
Şanlıurfa
-
Arjin Arın
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
-
Kemal Atanur Aral
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
-
Sıla Koltuk
Vatan Partisi
Şanlıurfa
-
Mehmet Güneş
Yeniden Refah Partisi
Şanlıurfa
-
Remzi Gençdal
Yeşil Sol Parti
Şanlıurfa
-
Emrah Demir
Adalet Birlik Partisi
Şanlıurfa
-
Mahmut Kaçar
Adalet ve Kalkınma Partisi
Şanlıurfa
-
Müslüm Kutlan
Anavatan Partisi
Şanlıurfa
-
Ahmet Direk
Büyük Birlik Partisi
Şanlıurfa
-
Müslüm Şikak
Cumhuriyet Halk Partisi
Şanlıurfa
-
Murat Dönmezler
Güç Birliği Partisi
Şanlıurfa
-
Emine Patır
Hak ve Özgürlükler Partisi
Şanlıurfa
-
Yusuf Kaplan
Halkın Kurtuluş Partisi
Şanlıurfa
-
Hüseyin Sirhan Gökdoğan
İyi Parti
Şanlıurfa
-
Oğulcan İpek
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
Mahmut Emrullah
Millet Partisi
Şanlıurfa
-
Ali Kolkara
Milli Yol Partisi
Şanlıurfa
-
İsmail Akçakaya
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
-
Kemal Şenel
Sol Parti
Şanlıurfa
-
Hamza Çelik
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
-
Ercan Diril
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
-
Emek Karabulut
Vatan Partisi
Şanlıurfa
-
Tahsin Bilbay
Yeniden Refah Partisi
Şanlıurfa
-
Cemile Şahin
Yeşil Sol Parti
Şanlıurfa
-
İbrahim Halil Yaşar
Adalet Birlik Partisi
Şanlıurfa
-
Nihat Kılıç
Adalet ve Kalkınma Partisi
Şanlıurfa
-
Nevzat Yazar
Anavatan Partisi
Şanlıurfa
-
Murat Çiftçi
Büyük Birlik Partisi
Şanlıurfa
-
Berivan Veysanoğlu Düşme
Cumhuriyet Halk Partisi
Şanlıurfa
-
Kazım Taşdirek
Güç Birliği Partisi
Şanlıurfa
-
Erol Kısabacak
Halkın Kurtuluş Partisi
Şanlıurfa
-
Gülcan Cengiz
İyi Parti
Şanlıurfa
-
Yeter Saynur Sallı
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
Mustafa Ayğırcı
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
-
Ufuk Atıcı
Sol Parti
Şanlıurfa
-
Fatma Karaaslan
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
-
Emrah Dağ
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
-
Ahmet Saral
Vatan Partisi
Şanlıurfa
-
Halil Alkan
Yeniden Refah Partisi
Şanlıurfa
-
Baver Gül
Yeşil Sol Parti
Şanlıurfa
-
Emre Karaçizmeli
Adalet ve Kalkınma Partisi
Şanlıurfa
-
Mustafa Ferhat Şakiroğlu
Anavatan Partisi
Şanlıurfa
-
Fuat Kızılateş
Büyük Birlik Partisi
Şanlıurfa
-
Abdulkadir Çetin
Cumhuriyet Halk Partisi
Şanlıurfa
-
İrfan Taşdirek
Güç Birliği Partisi
Şanlıurfa
-
İlhami Şimşek
Halkın Kurtuluş Partisi
Şanlıurfa
-
Mehmet Hamcan
İyi Parti
Şanlıurfa
-
Mehmet Uzbilek
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
Ömer Özdöver
Millet Partisi
Şanlıurfa
-
Cemal Öztürk
Milli Yol Partisi
Şanlıurfa
-
Ali Kurt
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
-
Tolgay Güvercin
Sol Parti
Şanlıurfa
-
Haydar Çamyurdu
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
-
Osman Damar
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
-
Mirza Çelik
Vatan Partisi
Şanlıurfa
-
Ayşe Kaplan
Yeniden Refah Partisi
Şanlıurfa
-
Ayşe Tutku
Yeşil Sol Parti
Şanlıurfa
-
Hilmi Gürcan
Adalet Birlik Partisi
Şanlıurfa
-
Mehmet İlhami Günbegi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Şanlıurfa
-
Mehmet Çağlayan
Anavatan Partisi
Şanlıurfa
-
Halil Karakuş
Büyük Birlik Partisi
Şanlıurfa
-
Vehbi Vural
Cumhuriyet Halk Partisi
Şanlıurfa
-
Ayşe Akın
Güç Birliği Partisi
Şanlıurfa
-
Ayten Dal
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
İbrahim Topuz
Millet Partisi
Şanlıurfa
-
Hatice Küçük
Milli Yol Partisi
Şanlıurfa
-
Ahmet Ergün
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
-
Tamer Yoloğlu
Sol Parti
Şanlıurfa
-
Rüya Çengel
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
-
Sevda Acar
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
-
Esin Üsküplü
Vatan Partisi
Şanlıurfa
-
İbrahim Halil Şahin
Yeniden Refah Partisi
Şanlıurfa
-
Halil Çay
Yeşil Sol Parti
Şanlıurfa
-
Mehmet Hayri Azgın
Adalet Birlik Partisi
Şanlıurfa
-
Abdullah Aksak
Adalet ve Kalkınma Partisi
Şanlıurfa
-
Emine Tahtasız
Anavatan Partisi
Şanlıurfa
-
İsa Ekinci
Cumhuriyet Halk Partisi
Şanlıurfa
-
Şahin Bezlek
Güç Birliği Partisi
Şanlıurfa
-
Muammer Kuzubaş
Halkın Kurtuluş Partisi
Şanlıurfa
-
Ömer Faruk Aişeoğlu
İyi Parti
Şanlıurfa
-
Mehmethan Ünver
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
Tuncay Ekinci
Millet Partisi
Şanlıurfa
-
Halil Sarmaca
Milli Yol Partisi
Şanlıurfa
-
Hasan Koruk
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
-
Sertaç Osanmaz
Sol Parti
Şanlıurfa
-
Hasan Tecirli
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
-
Feridun Güllü
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
-
Sinem Yıldarı
Vatan Partisi
Şanlıurfa
-
Özgür Genğeç Yaşar
Yeniden Refah Partisi
Şanlıurfa
-
Mızgin Albayrak
Yeşil Sol Parti
Şanlıurfa
-
Berkay Erçetin
Adalet Birlik Partisi
Şanlıurfa
-
Abdurrahim Toru
Adalet ve Kalkınma Partisi
Şanlıurfa
-
Arzu Karaağaç
Anavatan Partisi
Şanlıurfa
-
Cemal Mizan
Büyük Birlik Partisi
Şanlıurfa
-
Aziz Babacan
Cumhuriyet Halk Partisi
Şanlıurfa
-
Mehmet Mustafa Doğan
Güç Birliği Partisi
Şanlıurfa
-
Alper Emir
Halkın Kurtuluş Partisi
Şanlıurfa
-
Necat Yaşar
İyi Parti
Şanlıurfa
-
Mikail Taş
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
Hilmi Muştu
Millet Partisi
Şanlıurfa
-
Ömer Ağdoğan
Milli Yol Partisi
Şanlıurfa
-
Hakkı Kaya
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
-
Serdal Ertunç
Sol Parti
Şanlıurfa
-
Kenan Canpolat
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
-
Neriman Keske
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
-
Nuran Verda Kasapoğlu
Vatan Partisi
Şanlıurfa
-
Kamil Şiş
Yeniden Refah Partisi
Şanlıurfa
-
Ferat Beyaz
Yeşil Sol Parti
Şanlıurfa