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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YUSUF ÇAKMAK

Yusuf Çakmak

Milliyetçi Hareket Partisi
Yusuf Çakmak
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Trabzon
  • MESLEĞİ : EMEKLİ - POLİS
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP Trabzon 5. sıra 28. dönem milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı