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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BAHATTİN SEVEN

Bahattin Seven

Milliyetçi Hareket Partisi
Bahattin Seven
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Şırnak
  • MESLEĞİ : EMEKLİ
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

MHP Trabzon 4. sıra 28. dönem milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı