Hüseyin Demir

ÖZGEÇMİŞİ

Samsun’da doğan Hüseyin DEMİR, 1989 yılında Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinden mezun olmuştur. 1993 yılında İngiltere’de Galler Aberystwyth Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlayan Hüseyin DEMİR, 1996 yılında yine İngiltere’de, Galler Glamorgan Üniversitesi’nde doktora tezini tamamlamıştır. Daha sonra Türkiye’ye dönerek 1997 yılında Yrd. Doç. olarak göreve başlayıp, Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) 2001 yılında Doçentlik unvanı alarak akademik kariyerine devam etmiştir.