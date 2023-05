ÖZGEÇMİŞİ

1972 doğumlu Ruhi Ersoy 1995 yılında Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezundur. 2001 yılında Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne Öğretim görevlisi olarak atanan Ersoy, 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Doktora çalışmasını tamamladı. Ruhi Ersoy 2005 yılında İngiltere‘de University of London School of Oriental and African Studies’te (SOAS) misafir araştırmacı olarak bulundu. Ersoy, Dr. Süreyya Ersoy ile evli olup Kutalmış ve Nazlıhilal adlı iki çocuk babasıdır.