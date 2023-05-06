-
Muharrem Varlı
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
-
İsmail Gümüş
Milliyetçi Hareket Partisi
Adıyaman
-
Mehmet Taytak
Milliyetçi Hareket Partisi
Afyonkarahisar
-
Salih Emir Mutluer
Milliyetçi Hareket Partisi
Ağrı
-
Ramazan Kaşlı
Milliyetçi Hareket Partisi
Aksaray
-
Mehmet Sarı
Milliyetçi Hareket Partisi
Amasya
-
Mevlüt Karakaya
Milliyetçi Hareket Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Sadir Durmaz
Milliyetçi Hareket Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Yaşar Yıldırım
Milliyetçi Hareket Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Abdurrahman Başkan
Milliyetçi Hareket Partisi
Antalya
-
Onur Ümit Işık
Milliyetçi Hareket Partisi
Ardahan
-
Mete Han Özkan
Milliyetçi Hareket Partisi
Artvin
-
Deniz Depboylu
Milliyetçi Hareket Partisi
Aydın
-
Ekrem Gökay Yüksel
Milliyetçi Hareket Partisi
Balıkesir
-
Cemal Akın
Milliyetçi Hareket Partisi
Bartın
-
Recep Çelikkaya
Milliyetçi Hareket Partisi
Batman
-
Bekir Kasap
Milliyetçi Hareket Partisi
Bayburt
-
İbrahim Bağ
Milliyetçi Hareket Partisi
Bilecik
-
Metin Keskin
Milliyetçi Hareket Partisi
Bingöl
-
Gökhan İdiz
Milliyetçi Hareket Partisi
Bitlis
-
İsmail Akgül
Milliyetçi Hareket Partisi
Bolu
-
Servet Olpak
Milliyetçi Hareket Partisi
Burdur
-
İsmet Büyükataman
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Fevzi Zırhlıoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Sıtkı Keçeci
Milliyetçi Hareket Partisi
Çanakkale
-
Pelin Yılık
Milliyetçi Hareket Partisi
Çankırı
-
Vahit Kayrıcı
Milliyetçi Hareket Partisi
Çorum
-
Ferudun Ünal
Milliyetçi Hareket Partisi
Denizli
-
Hasan Özmen
Milliyetçi Hareket Partisi
Diyarbakır
-
Ümit Yılmaz
Milliyetçi Hareket Partisi
Düzce
-
Ali Özer
Milliyetçi Hareket Partisi
Edirne
-
Semih Işıkver
Milliyetçi Hareket Partisi
Elazığ
-
Cemil Yavuz Aksu
Milliyetçi Hareket Partisi
Erzincan
-
Kamil Aydın
Milliyetçi Hareket Partisi
Erzurum
-
Bülent Maşaoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Eskişehir
-
Sermet Atay
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
-
Ertuğrul Gazi Konal
Milliyetçi Hareket Partisi
Giresun
-
Musa Küçük
Milliyetçi Hareket Partisi
Gümüşhane
-
Fatih Özbek
Milliyetçi Hareket Partisi
Hakkari
-
Lütfi Kaşıkçı
Milliyetçi Hareket Partisi
Hatay
-
Yaşar Karadağ
Milliyetçi Hareket Partisi
Iğdır
-
Hasan Basri Sönmez
Milliyetçi Hareket Partisi
Isparta
-
Edip Semih Yalçın
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Celal Adan
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Feti Yıldız
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Hasan Kalyoncu
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Tamer Osmanağaoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Zuhal Karakoç Dora
Milliyetçi Hareket Partisi
Kahramanmaraş
-
Ahmet Dönmez
Milliyetçi Hareket Partisi
Karabük
-
Mahmut Ünüvar
Milliyetçi Hareket Partisi
Karaman
-
Taner Gökçek
Milliyetçi Hareket Partisi
Kars
-
Emin Çınar
Milliyetçi Hareket Partisi
Kastamonu
-
İsmail Özdemir
Milliyetçi Hareket Partisi
Kayseri
-
Mustafa Demir
Milliyetçi Hareket Partisi
Kilis
-
Halil Öztürk
Milliyetçi Hareket Partisi
Kırıkkale
-
Nur Aybüke Baybaş
Milliyetçi Hareket Partisi
Kırklareli
-
Ali Aydın Akpınar
Milliyetçi Hareket Partisi
Kırşehir
-
Saffet Sancaklı
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
-
Mustafa Kalaycı
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
-
Ahmet Erbaş
Milliyetçi Hareket Partisi
Kütahya
-
Mehmet Celal Fendoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Malatya
-
Erkan Akçay
Milliyetçi Hareket Partisi
Manisa
-
Ferhan Bozkuş
Milliyetçi Hareket Partisi
Mardin
-
Levent Uysal
Milliyetçi Hareket Partisi
Mersin
-
Özlem Balcı
Milliyetçi Hareket Partisi
Muğla
-
Levent Özmen
Milliyetçi Hareket Partisi
Muş
-
Filiz Kılıç
Milliyetçi Hareket Partisi
Nevşehir
-
Cumali İnce
Milliyetçi Hareket Partisi
Niğde
-
Naci Şanlıtürk
Milliyetçi Hareket Partisi
Ordu
-
Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi
Osmaniye
-
Recep Bakırcı
Milliyetçi Hareket Partisi
Rize
-
Muhammed Levent Bülbül
Milliyetçi Hareket Partisi
Sakarya
-
İlyas Topsakal
Milliyetçi Hareket Partisi
Samsun
-
İbrahim Özyavuz
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
-
Necdet Kayra
Milliyetçi Hareket Partisi
Siirt
-
İsmail Büyükkayıkçı
Milliyetçi Hareket Partisi
Sinop
-
Halil Tatar
Milliyetçi Hareket Partisi
Şırnak
-
Ahmet Özyürek
Milliyetçi Hareket Partisi
Sivas
-
İlker Yücel
Milliyetçi Hareket Partisi
Tekirdağ
-
Yücel Bulut
Milliyetçi Hareket Partisi
Tokat
-
Nilgün Dalkılıç
Milliyetçi Hareket Partisi
Tunceli
-
Ayhan Kınden
Milliyetçi Hareket Partisi
Uşak
-
Yahya Cancan
Milliyetçi Hareket Partisi
Van
-
Namık Öz
Milliyetçi Hareket Partisi
Yalova
-
İbrahim Ethem Sedef
Milliyetçi Hareket Partisi
Yozgat
-
Bekir Sıtkı Tarım
Milliyetçi Hareket Partisi
Zonguldak
-
Murat Kotra
Milliyetçi Hareket Partisi
Zonguldak
-
Ayşe Sibel Ersoy
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
-
Fevzi Öztürk
Milliyetçi Hareket Partisi
Adıyaman
-
Yücel Genç
Milliyetçi Hareket Partisi
Afyonkarahisar
-
Yasin Özyalçın
Milliyetçi Hareket Partisi
Ağrı
-
Mustafa Zavlak
Milliyetçi Hareket Partisi
Aksaray
-
Mustafa Güçyetmez
Milliyetçi Hareket Partisi
Amasya
-
Önder Kahveci
Milliyetçi Hareket Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Özgür Bayraktar
Milliyetçi Hareket Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Erkan Haberal
Milliyetçi Hareket Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Hilmi Durgun
Milliyetçi Hareket Partisi
Antalya
-
Nursen Opalay
Milliyetçi Hareket Partisi
Ardahan
-
Erkan Çağatay Kuruoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Artvin
-
Burak Pehlivan
Milliyetçi Hareket Partisi
Aydın
-
Harun Algül
Milliyetçi Hareket Partisi
Balıkesir
-
Sezai Hangişi
Milliyetçi Hareket Partisi
Bartın
-
Tekin Güçlü
Milliyetçi Hareket Partisi
Batman
-
Tacettin Güven
Milliyetçi Hareket Partisi
Bilecik
-
Muhammed Köse
Milliyetçi Hareket Partisi
Bingöl
-
Osman Gülsar
Milliyetçi Hareket Partisi
Bitlis
-
Rahmi Aksoy
Milliyetçi Hareket Partisi
Bolu
-
Andaç Özdemir
Milliyetçi Hareket Partisi
Burdur
-
Ahmet Beygirci
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Muhammet Tekin
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Nahit Özkan
Milliyetçi Hareket Partisi
Çanakkale
-
İsmail Arslaner
Milliyetçi Hareket Partisi
Çankırı
-
Ahmet Kurtbaş
Milliyetçi Hareket Partisi
Çorum
-
Yusuf Garip
Milliyetçi Hareket Partisi
Denizli
-
Ahmet Güzel
Milliyetçi Hareket Partisi
Diyarbakır
-
Rümeysa Ataseven
Milliyetçi Hareket Partisi
Düzce
-
Ayvaz Yalaza
Milliyetçi Hareket Partisi
Edirne
-
Oğuzhan Demir
Milliyetçi Hareket Partisi
Elazığ
-
Aziz Gün
Milliyetçi Hareket Partisi
Erzincan
-
Muhammet Hanifi Macit
Milliyetçi Hareket Partisi
Erzurum
-
Leman Sivri
Milliyetçi Hareket Partisi
Eskişehir
-
Mustafa Bozgeyik
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
-
Fatih Meşe
Milliyetçi Hareket Partisi
Giresun
-
Birol Tuğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Gümüşhane
-
Murat Taşyürek
Milliyetçi Hareket Partisi
Hakkari
-
İsmail Başar
Milliyetçi Hareket Partisi
Hatay
-
İbrahim Dizman
Milliyetçi Hareket Partisi
Iğdır
-
Selim Öncel
Milliyetçi Hareket Partisi
Isparta
-
İzzet Ulvi Yönter
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Cemal Çetin
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
İsmail Faruk Aksu
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Bahadır Bumin Özarslan
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Abdulkadir Bektaş
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Turan Şahin
Milliyetçi Hareket Partisi
Kahramanmaraş
-
Murat Orhan
Milliyetçi Hareket Partisi
Karabük
-
Turan Şener
Milliyetçi Hareket Partisi
Karaman
-
Uğur Boy
Milliyetçi Hareket Partisi
Kars
-
Alperen Özmen
Milliyetçi Hareket Partisi
Kastamonu
-
Mustafa Baki Ersoy
Milliyetçi Hareket Partisi
Kayseri
-
Fatih Kaya
Milliyetçi Hareket Partisi
Kilis
-
Melike Boran İsmailoğulları
Milliyetçi Hareket Partisi
Kırıkkale
-
Gamze Bozdemir
Milliyetçi Hareket Partisi
Kırklareli
-
Mehmet Ay
Milliyetçi Hareket Partisi
Kırşehir
-
Yudum Kaşıkçı
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
-
Konur Alp Koçak
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
-
Murat Gül
Milliyetçi Hareket Partisi
Kütahya
-
Ömer Ekici
Milliyetçi Hareket Partisi
Malatya
-
Ali Uçak
Milliyetçi Hareket Partisi
Manisa
-
Mehmet Erboğan
Milliyetçi Hareket Partisi
Mardin
-
Serdar Soydan
Milliyetçi Hareket Partisi
Mersin
-
Ertuğrul Avcı
Milliyetçi Hareket Partisi
Muğla
-
Haluk Zeki Öğreten
Milliyetçi Hareket Partisi
Muş
-
Mustafa Çiftci
Milliyetçi Hareket Partisi
Nevşehir
-
Emrullah Türe
Milliyetçi Hareket Partisi
Niğde
-
Erol Bayram
Milliyetçi Hareket Partisi
Ordu
-
Ruhi Ersoy
Milliyetçi Hareket Partisi
Osmaniye
-
Remzi Kutanoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Rize
-
Ahmet Ziya Akar
Milliyetçi Hareket Partisi
Sakarya
-
Abdullah Karapıçak
Milliyetçi Hareket Partisi
Samsun
-
Halil Bakış
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
-
İsmail Keskin
Milliyetçi Hareket Partisi
Siirt
-
Hasan Ataman
Milliyetçi Hareket Partisi
Sinop
-
Fikret Kaya
Milliyetçi Hareket Partisi
Şırnak
-
İlker İpek
Milliyetçi Hareket Partisi
Sivas
-
Koray Önsel
Milliyetçi Hareket Partisi
Tekirdağ
-
Recep Bozdemir
Milliyetçi Hareket Partisi
Tokat
-
Yavuz Tellioğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Trabzon
-
Oğuz Çakmak
Milliyetçi Hareket Partisi
Uşak
-
Ayhan Kahraman
Milliyetçi Hareket Partisi
Van
-
Cemil Tanrıkulu
Milliyetçi Hareket Partisi
Yalova
-
Kazım Ergün
Milliyetçi Hareket Partisi
Yozgat
-
Bayram Bozkurt
Milliyetçi Hareket Partisi
Zonguldak
-
Mustafa İzgioğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
-
Ahmet Bilgiç
Milliyetçi Hareket Partisi
Adıyaman
-
Mehmet Emre Demiral
Milliyetçi Hareket Partisi
Afyonkarahisar
-
Kahraman Hanbaba
Milliyetçi Hareket Partisi
Ağrı
-
Çiğdem Er
Milliyetçi Hareket Partisi
Aksaray
-
Murat Suşehirli
Milliyetçi Hareket Partisi
Amasya
-
Eyyup Yıldız
Milliyetçi Hareket Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Nevin Taşlıçay
Milliyetçi Hareket Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Seçkin Odabaşı
Milliyetçi Hareket Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Mustafa Aksoy
Milliyetçi Hareket Partisi
Antalya
-
Yusuf Keremit
Milliyetçi Hareket Partisi
Aydın
-
Cem Özışıklıoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Balıkesir
-
Hüseyin Kazak
Milliyetçi Hareket Partisi
Batman
-
Ekrem Çiftçi
Milliyetçi Hareket Partisi
Bingöl
-
Abdulrahim Subaşı
Milliyetçi Hareket Partisi
Bitlis
-
Muhittin Özel
Milliyetçi Hareket Partisi
Bolu
-
Esma Özdaşlı
Milliyetçi Hareket Partisi
Burdur
-
Yaşar Türk
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Ayhan Önal
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Hasan Babadağlı
Milliyetçi Hareket Partisi
Çanakkale
-
İsmail Lek
Milliyetçi Hareket Partisi
Çorum
-
Ebru Leman Kalkan
Milliyetçi Hareket Partisi
Denizli
-
Zülküf Arslan
Milliyetçi Hareket Partisi
Diyarbakır
-
Ömer Albayrak
Milliyetçi Hareket Partisi
Düzce
-
Hatice Ser
Milliyetçi Hareket Partisi
Edirne
-
Hakan Kuzu
Milliyetçi Hareket Partisi
Elazığ
-
Ömer Haluk Pirimoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Erzurum
-
Muhammet Bahadır Ayas
Milliyetçi Hareket Partisi
Eskişehir
-
Ali Muhittin Taşdoğan
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
-
Hami Pekdemir
Milliyetçi Hareket Partisi
Giresun
-
Ulaş Albayrak
Milliyetçi Hareket Partisi
Hakkari
-
Mehmet Bilgili
Milliyetçi Hareket Partisi
Hatay
-
Ahmet Kaya
Milliyetçi Hareket Partisi
Isparta
-
Mehmet Bülent Karataş
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ferhat Çakıroğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Hayati Arkaz
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Cihan Aslan
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
İsmail Obuz
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ertuğrul Doğan
Milliyetçi Hareket Partisi
Kahramanmaraş
-
Dilek Ünver
Milliyetçi Hareket Partisi
Karabük
-
Soydan Evci
Milliyetçi Hareket Partisi
Karaman
-
Halil Kerem Aydın
Milliyetçi Hareket Partisi
Kars
-
Engin Uzuner
Milliyetçi Hareket Partisi
Kastamonu
-
Adnan İncetoprak
Milliyetçi Hareket Partisi
Kayseri
-
Menderes Eray
Milliyetçi Hareket Partisi
Kırıkkale
-
Alaattin Ersan Şenyiğit
Milliyetçi Hareket Partisi
Kırklareli
-
Emre Külcü
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
-
Celil Çalış
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
-
Mehmet Dinç
Milliyetçi Hareket Partisi
Kütahya
-
Mesut Samanlı
Milliyetçi Hareket Partisi
Malatya
-
Şehnaz Güvendik Arık
Milliyetçi Hareket Partisi
Manisa
-
Mehmet Sait Tezdönen
Milliyetçi Hareket Partisi
Mardin
-
Mustafa Akın
Milliyetçi Hareket Partisi
Mersin
-
Mevlüt Kiriş
Milliyetçi Hareket Partisi
Muğla
-
Yaşar Furkan Bingöl
Milliyetçi Hareket Partisi
Muş
-
Emre Aktaş
Milliyetçi Hareket Partisi
Nevşehir
-
Ahmet Yasin Şentürk
Milliyetçi Hareket Partisi
Niğde
-
Doğukan Ak
Milliyetçi Hareket Partisi
Ordu
-
Hakan Hakkoymaz
Milliyetçi Hareket Partisi
Osmaniye
-
Yunus Emre Öztürk
Milliyetçi Hareket Partisi
Rize
-
Hüseyin Ekşi
Milliyetçi Hareket Partisi
Sakarya
-
Hüseyin Demir
Milliyetçi Hareket Partisi
Samsun
-
Halit Yıldız
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
-
Okan Işıktaş
Milliyetçi Hareket Partisi
Siirt
-
İdris Barkın
Milliyetçi Hareket Partisi
Şırnak
-
Kenan Çarboğa
Milliyetçi Hareket Partisi
Sivas
-
Murat Turna
Milliyetçi Hareket Partisi
Tekirdağ
-
Ayhan Özçelik
Milliyetçi Hareket Partisi
Tokat
-
Şener Pul
Milliyetçi Hareket Partisi
Trabzon
-
Muzaffer Sait Dönmez
Milliyetçi Hareket Partisi
Uşak
-
Erkan Akçal
Milliyetçi Hareket Partisi
Yalova
-
Ülkü Yılmaz
Milliyetçi Hareket Partisi
Yozgat
-
Özlem Taşkın
Milliyetçi Hareket Partisi
Zonguldak
-
Firdevs Cingözler
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
-
Asiye Bulundu
Milliyetçi Hareket Partisi
Adıyaman
-
Mehmet Hakan Çolpan
Milliyetçi Hareket Partisi
Afyonkarahisar
-
İbrahim Arpacı
Milliyetçi Hareket Partisi
Ağrı
-
Fatih Doğan
Milliyetçi Hareket Partisi
Aksaray
-
İbrahim Çiftçi
Milliyetçi Hareket Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Ahmet Selim Yurdakul
Milliyetçi Hareket Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Fatih Çetinkaya
Milliyetçi Hareket Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Yusuf Kelleli
Milliyetçi Hareket Partisi
Antalya
-
Burhan Uçaş
Milliyetçi Hareket Partisi
Aydın
-
Abdullah Sarbay
Milliyetçi Hareket Partisi
Balıkesir
-
Hakan Atala
Milliyetçi Hareket Partisi
Batman
-
Korkut Aktaş
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Bilal Dogan
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Fatih Şahin
Milliyetçi Hareket Partisi
Çanakkale
-
Mete Çakı
Milliyetçi Hareket Partisi
Çorum
-
Emre Erdoğan
Milliyetçi Hareket Partisi
Denizli
-
Gülşah Suvarioğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Diyarbakır
-
Hülya Balkan
Milliyetçi Hareket Partisi
Edirne
-
Yunus Genç
Milliyetçi Hareket Partisi
Elazığ
-
Naim Karataş
Milliyetçi Hareket Partisi
Erzurum
-
Mustafa Enes Süzen
Milliyetçi Hareket Partisi
Eskişehir
-
Mahmut Cüneyt Göz
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
-
Salih Türk
Milliyetçi Hareket Partisi
Giresun
-
Hüseyin Zaroğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Hatay
-
Cennet Toker
Milliyetçi Hareket Partisi
Isparta
-
Nevzat Ünlütürk
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Nur Tuğba Aktay
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Arzu Erdem
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Salahattin Şahin
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ayşegül Ekşi
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ömer Özkan
Milliyetçi Hareket Partisi
Kahramanmaraş
-
Mete Kurt
Milliyetçi Hareket Partisi
Kayseri
-
Haktan Kalıntaş
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
-
Güzide Çipan
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
-
Arzu Kurnaz
Milliyetçi Hareket Partisi
Kütahya
-
Selma Çicek
Milliyetçi Hareket Partisi
Malatya
-
Mustafa Ünveren
Milliyetçi Hareket Partisi
Manisa
-
Zeyni Albayrak
Milliyetçi Hareket Partisi
Mardin
-
Olcay Kılavuz
Milliyetçi Hareket Partisi
Mersin
-
Abdulkadir Tekin
Milliyetçi Hareket Partisi
Muğla
-
Alpaslan Türkkan
Milliyetçi Hareket Partisi
Ordu
-
Ali Fuat Kardaş
Milliyetçi Hareket Partisi
Osmaniye
-
Sezer Şengöz
Milliyetçi Hareket Partisi
Sakarya
-
Berfin Kara
Milliyetçi Hareket Partisi
Samsun
-
Osman Mutlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
-
Bahattin Seven
Milliyetçi Hareket Partisi
Şırnak
-
Murat Sevinç
Milliyetçi Hareket Partisi
Sivas
-
Gökhan Baylan
Milliyetçi Hareket Partisi
Tekirdağ
-
Ayla Bedirhan Çelik
Milliyetçi Hareket Partisi
Tokat
-
Edanur Altıntaş
Milliyetçi Hareket Partisi
Trabzon
-
Abdulselam Arvas
Milliyetçi Hareket Partisi
Van
-
Sezer Yozgat
Milliyetçi Hareket Partisi
Yozgat
-
Engin Sunat
Milliyetçi Hareket Partisi
Zonguldak
-
Alev Ataş
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
-
Sıraç Aslan
Milliyetçi Hareket Partisi
Adıyaman
-
İsmail Aydoğuş
Milliyetçi Hareket Partisi
Afyonkarahisar
-
Oğuz Yılmaz
Milliyetçi Hareket Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Cengiz Şahin
Milliyetçi Hareket Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Özmen Alp Giray Erdemir
Milliyetçi Hareket Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Ferhat Sarıbek
Milliyetçi Hareket Partisi
Antalya
-
Etem Yeşilyurt
Milliyetçi Hareket Partisi
Aydın
-
İlteriş Kağan Sıkıcıkoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Balıkesir
-
Alperen Özdemir
Milliyetçi Hareket Partisi
Batman
-
Metin Çoraklı
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Ahmet Eraslan
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Mehmet Altıntaş
Milliyetçi Hareket Partisi
Denizli
-
Feyzi Yigitkan
Milliyetçi Hareket Partisi
Diyarbakır
-
Fatma Sevinç Oğuzhan
Milliyetçi Hareket Partisi
Elazığ
-
Mehmet Musa Çakır
Milliyetçi Hareket Partisi
Erzurum
-
Emre Karabacak
Milliyetçi Hareket Partisi
Eskişehir
-
Abdullah Şaşuşağı
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
-
Hüseyin Akgöl
Milliyetçi Hareket Partisi
Hatay
-
Murat Şahin
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Niyazi Paksoy
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Gökhan Türkeş Öngel
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Ufuk Aksoy
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Recep Akan
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Aziz Kömürcü
Milliyetçi Hareket Partisi
Kahramanmaraş
-
Mülayim Gül Akarsu
Milliyetçi Hareket Partisi
Kayseri
-
Hasan Galyan
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
-
Hüseyin Kavas
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
-
Ülkü Gökçen Kehribar
Milliyetçi Hareket Partisi
Kütahya
-
Muhsin Yiğit
Milliyetçi Hareket Partisi
Malatya
-
Güngör Dincer
Milliyetçi Hareket Partisi
Manisa
-
Bedrettin Aslan
Milliyetçi Hareket Partisi
Mardin
-
Mehmet Şahin
Milliyetçi Hareket Partisi
Mersin
-
Şevket Tokur
Milliyetçi Hareket Partisi
Muğla
-
Tuncer Usta
Milliyetçi Hareket Partisi
Ordu
-
Yaşar Aygüneş
Milliyetçi Hareket Partisi
Sakarya
-
Yunis Aksu
Milliyetçi Hareket Partisi
Samsun
-
Mehmet Arpaci
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
-
Bahadır Gökmen
Milliyetçi Hareket Partisi
Sivas
-
Mustafa Süleyman Kurtar
Milliyetçi Hareket Partisi
Tekirdağ
-
Ufuk Değerliyurt
Milliyetçi Hareket Partisi
Tokat
-
Yusuf Çakmak
Milliyetçi Hareket Partisi
Trabzon
-
Sunullah Keleş
Milliyetçi Hareket Partisi
Van
-
Semih Aydın
Milliyetçi Hareket Partisi
Zonguldak
-
Uğur Öztürk
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
-
Mustafa Güllü
Milliyetçi Hareket Partisi
Afyonkarahisar
-
Levent Çağlancı
Milliyetçi Hareket Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Tarkan Toper
Milliyetçi Hareket Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Hayriye Aydın
Milliyetçi Hareket Partisi
Ankara 3. Bölge
-
İlknur Fidan
Milliyetçi Hareket Partisi
Antalya
-
Çetin Durmaz
Milliyetçi Hareket Partisi
Aydın
-
Nihat Gezergiç
Milliyetçi Hareket Partisi
Balıkesir
-
Canan Tarçın
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Ali Bahadır
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Raşit Özdemir
Milliyetçi Hareket Partisi
Denizli
-
İlknur Yılmaz
Milliyetçi Hareket Partisi
Diyarbakır
-
Sinan Demircioğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Erzurum
-
Oğuzhan Ünal
Milliyetçi Hareket Partisi
Eskişehir
-
Elif Aslı Ercihan
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
-
Ahmet Gedik
Milliyetçi Hareket Partisi
Hatay
-
Şahin Gürz
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Birol Gür
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Davut Haskırış
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Sıdıka Topal
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Eyüp Erim Ergören
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hüseyin Çiçek
Milliyetçi Hareket Partisi
Kahramanmaraş
-
Ergün Eryılmaz
Milliyetçi Hareket Partisi
Kayseri
-
Celalettin Yaylak
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
-
Bilal Yiğit
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
-
Uğur Sevim
Milliyetçi Hareket Partisi
Malatya
-
Seval Başkesen
Milliyetçi Hareket Partisi
Manisa
-
Oktay Şengül
Milliyetçi Hareket Partisi
Mardin
-
Kürşat Türker Ercan
Milliyetçi Hareket Partisi
Mersin
-
Hilmi Başpınar
Milliyetçi Hareket Partisi
Muğla
-
Ahmet Topal
Milliyetçi Hareket Partisi
Ordu
-
Şükür Salih
Milliyetçi Hareket Partisi
Sakarya
-
Yaşar Dursun
Milliyetçi Hareket Partisi
Samsun
-
Mahmut Polat
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
-
Filiz Orman Akın
Milliyetçi Hareket Partisi
Tekirdağ
-
Murat Aksoy
Milliyetçi Hareket Partisi
Trabzon
-
Abdulhakan Üçdal
Milliyetçi Hareket Partisi
Van
-
Bünyamin Avcı
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
-
Şeniz Sezgin
Milliyetçi Hareket Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Emine Güven Öztürk
Milliyetçi Hareket Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Erdinç Ölmez
Milliyetçi Hareket Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Oğuzhan Çelik
Milliyetçi Hareket Partisi
Antalya
-
Osman Gazi Cihangiroğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Aydın
-
Ayten Sak
Milliyetçi Hareket Partisi
Balıkesir
-
Ridvan Kılıçoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Aydın Sancar
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Hüseyin Yüklet
Milliyetçi Hareket Partisi
Denizli
-
Ahmet Tuncalp
Milliyetçi Hareket Partisi
Diyarbakır
-
Ayşegül Köroğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
-
Nigar Özer
Milliyetçi Hareket Partisi
Hatay
-
Fadime Ersoy Dursun
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Yüksel Kaleci
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Ahmet Savaş Çolak
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Salim Arduçlu
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Çetin Altın
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Sermet Yıldız
Milliyetçi Hareket Partisi
Kahramanmaraş
-
Ertuğrul Yücebaş
Milliyetçi Hareket Partisi
Kayseri
-
Serkan Günaydın
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
-
Mustafa Yağan
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
-
Hüseyin Şahin Erturun
Milliyetçi Hareket Partisi
Manisa
-
Mustafa Yaşar
Milliyetçi Hareket Partisi
Mersin
-
Neslihan Doğangül Önder
Milliyetçi Hareket Partisi
Muğla
-
Nesrin Burnazoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Sakarya
-
İbrahim Yüksel
Milliyetçi Hareket Partisi
Samsun
-
Kemal Güneş
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
-
Hasan Memişoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Tekirdağ
-
Abdulaziz Gülbay
Milliyetçi Hareket Partisi
Van
-
Yusuf Baş
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
-
Yiğit Yılmaz
Milliyetçi Hareket Partisi
Ankara 1. Bölge
-
İlkay Uyar Kaba
Milliyetçi Hareket Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Yaşar Yukarıkır
Milliyetçi Hareket Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Yavuz Çağlar
Milliyetçi Hareket Partisi
Antalya
-
Cengiz Ataseven
Milliyetçi Hareket Partisi
Aydın
-
Özkan Öztürk
Milliyetçi Hareket Partisi
Balıkesir
-
Osman Yorulmaz
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Alparslan Karaaslan
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Mahsum Yılmaz
Milliyetçi Hareket Partisi
Diyarbakır
-
Ender Özkarslıgil
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
-
Uygar Polat
Milliyetçi Hareket Partisi
Hatay
-
Büşra Düzgün Kaya
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Güllü Yener
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Özge Tekoğulları
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Lokman Kızılörenli
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
İhsan Gürkan Taşkın
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mesut Çakar
Milliyetçi Hareket Partisi
Kahramanmaraş
-
Kayhan Saraç
Milliyetçi Hareket Partisi
Kayseri
-
Halil Maya
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
-
Mehmet Turhan
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
-
Nadi Sarı
Milliyetçi Hareket Partisi
Manisa
-
Kıvanç Derya
Milliyetçi Hareket Partisi
Mersin
-
Ali Halil
Milliyetçi Hareket Partisi
Sakarya
-
Hami Korkmazlı
Milliyetçi Hareket Partisi
Samsun
-
Havva Birsen Deger
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
-
Necmi Özgül
Milliyetçi Hareket Partisi
Tekirdağ
-
Serpil Alan Taşkıran
Milliyetçi Hareket Partisi
Van
-
Adem Gündoğan
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
-
Sultan Polat
Milliyetçi Hareket Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Ümmühani Coşkun
Milliyetçi Hareket Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Bahri Batuhan Kurban
Milliyetçi Hareket Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Serkan Öztürk
Milliyetçi Hareket Partisi
Antalya
-
Cem Kıvılcım
Milliyetçi Hareket Partisi
Balıkesir
-
Erol Comart
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Gamze Nur Sarğın
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Abdurrahman Mustafa Uğurlu Köprü
Milliyetçi Hareket Partisi
Diyarbakır
-
Ramazan Yıldız
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
-
Hasan Kendir
Milliyetçi Hareket Partisi
Hatay
-
Hilal Dilber
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Mahmut Yalçın
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Aylin Yüksel Ülker
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Nihal Baş
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ahmet Deha İmal
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mustafa Bozkurt
Milliyetçi Hareket Partisi
Kayseri
-
Murat Balta
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
-
Yasin Yakar
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
-
Deniz Sevim
Milliyetçi Hareket Partisi
Manisa
-
Zeynel Korkmaz
Milliyetçi Hareket Partisi
Mersin
-
Abdülvahit Vardar
Milliyetçi Hareket Partisi
Samsun
-
İsmail Akçakaya
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
-
Ahmet Reha Yereşen
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
-
Funda Gülerer
Milliyetçi Hareket Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Yusuf Tanık
Milliyetçi Hareket Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Hüseyin Yılmaz
Milliyetçi Hareket Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Ali Çetin
Milliyetçi Hareket Partisi
Antalya
-
Tuğba Şentürk Yılmaz
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Gülseren Özbek
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Gökalp Kayacan
Milliyetçi Hareket Partisi
Diyarbakır
-
Fatih Yunus
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
-
Yunus Türk
Milliyetçi Hareket Partisi
Hatay
-
Afşin Birben
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Tuğrul Gök
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Metin Arı
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Ali Durut
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Yiğit Fikri Atalı
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Batuhan Berke Başpınar
Milliyetçi Hareket Partisi
Kayseri
-
Havva Köse
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
-
Salih Akça
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
-
Öztürk Demir
Milliyetçi Hareket Partisi
Manisa
-
Ferda Er
Milliyetçi Hareket Partisi
Mersin
-
Mustafa Ayğırcı
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
-
Zekeriya Siverekli
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
-
Murat Karakurt
Milliyetçi Hareket Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Levent Uğurlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Uğur Sadık
Milliyetçi Hareket Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Hayati Peker
Milliyetçi Hareket Partisi
Antalya
-
Osman Sağsöz
Milliyetçi Hareket Partisi
Diyarbakır
-
Fahri Çevik
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
-
Mehmet Özgür Yıldırım
Milliyetçi Hareket Partisi
Hatay
-
İrem Çelik
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ayhan Aras
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Bahattin Şengül
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Abdullah Batuhan Gürbüz
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Hasan Sekin
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Muhteren Çay
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
-
Songül Gizem Yücel
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
-
Fatih Önge
Milliyetçi Hareket Partisi
Mersin
-
Ali Kurt
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
-
Hakan Uykız
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
-
Ahmet Karagöz
Milliyetçi Hareket Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Öznur Özen
Milliyetçi Hareket Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Esmaye Özörmenoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Antalya
-
Serkan Alyaprak
Milliyetçi Hareket Partisi
Diyarbakır
-
Gürkan Kıraç
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
-
Erdem Doğruer
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Feime Akıncı
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Osman Büyükkaya
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Hülya Aykaç
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Erhan Elibol
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hacı Ertan
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
-
Ramazan Uyar
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
-
Ali Arı
Milliyetçi Hareket Partisi
Mersin
-
Ahmet Ergün
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
-
Atilla Duygun
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
-
Adnan Yirik
Milliyetçi Hareket Partisi
Ankara 1. Bölge
-
İdris Özcan
Milliyetçi Hareket Partisi
Antalya
-
Ahmet Durmuş Yılmaz
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
-
Yiğit Emre Altun
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Nevra İmamoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Uygar Oral Öztürk
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Halit Göndüz
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Mustafa Çintaş
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
İsa Araz
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
-
Aytekin Mart
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
-
Ali Kaya
Milliyetçi Hareket Partisi
Mersin
-
Hasan Koruk
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
-
Mahmut Tülek
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
-
Ahmet Ali Çoşkun
Milliyetçi Hareket Partisi
Antalya
-
Alpaslan Savaş
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
-
Fatih Eryılmaz
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Mehmet Çetin
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Alparslan Çatak
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Kayhan Derya
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Mehmet Mert Dolğaç
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Abdulkadir Danışmaz
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
-
Yakup Kocabaş
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
-
Hakkı Kaya
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
-
Tufan Bilen
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
-
Mehmet Ali Yalçın
Milliyetçi Hareket Partisi
Antalya
-
Fevziye Hasasu
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Recep Yavaş
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
İlkay Kaymak
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Fatih Toklucu
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
-
Mustafa Doruatlı
Milliyetçi Hareket Partisi
Antalya
-
Bayram Binici
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ali Atabeyoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Dilara Erkut
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Kutluhan Tozoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Antalya
-
Aysun Turgut Beşoluk
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Erhan Üstünbaş
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Aslıhan Soylu
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Selçuk Güven Ülker
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Serkan Büyük
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Mustafa Sepin
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Göksal Beşkaya
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Murat Sancak
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Jasmina Türkoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Fikri Ay
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Erkan Özçelik
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Volkan Büyükusta
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
İlker Çakıroğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Caner Öner
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Nergis Gök
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Yunus Emre Durmuş
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Beyda Nur Ayçetin
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Okan Demir
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Şenel Ustabaşı
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ferda Kapucuoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Mesut Yıldırım
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Gökmen Kayıkci
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Necdet Öztürk
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Mustafa Alp
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Cemal Altunhan
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Serdar Doyuran
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Mehmet Başak
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Fatih Kaya
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Alican Erdoğan
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Mehmet Şener Çelik
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Mahmut Coşkun
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Celal Deniz
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Bekir Sıtkı Karausta
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Murat Can Aydın
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Mehmet Galip Dere
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Serdar Bıyıkoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Enes Yılmaz
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Mücahit Güngör
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Mehmet Sıddık Kaplan
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Mustafa Yeter
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Hakan Öztürk
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Halil İbrahim Uz
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Hakan Topsakal
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Suat Altunkaynak
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Fatih Mehmet Çetinkaya
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Umut Akbulut
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Mehmet Ali Özel
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Gökhan Alpaslan
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Muhammed Rafet Yiğit
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Bülent Özcan
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge