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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET ERBOĞAN

Mehmet Erboğan

Milliyetçi Hareket Partisi
Mehmet Erboğan
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Mardin
  • MESLEĞİ : İŞ İNSANI
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem Mardin 2. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı