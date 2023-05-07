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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞEHNAZ GÜVENDİK ARIK

Şehnaz Güvendik Arık

Milliyetçi Hareket Partisi
Şehnaz Güvendik Arık
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Manisa
  • MESLEĞİ : HEMŞİRE
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem Manisa 3. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı