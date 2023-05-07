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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YASİN YAKAR

Yasin Yakar

Milliyetçi Hareket Partisi
Yasin Yakar
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Konya
  • MESLEĞİ : MÜTEAHHİT
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı