Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CELALETTİN YAYLAK

Celalettin Yaylak

Milliyetçi Hareket Partisi
Celalettin Yaylak
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Kocaeli
  • MESLEĞİ : KAMU GÖREVLİSİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1977
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem Kocaeli 6. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı