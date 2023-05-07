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Saffet Sancaklı
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
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Yudum Kaşıkçı
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
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Emre Külcü
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
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Haktan Kalıntaş
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
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Hasan Galyan
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
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Celalettin Yaylak
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
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Serkan Günaydın
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
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Halil Maya
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
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Murat Balta
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
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Havva Köse
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
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Muhteren Çay
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
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Hacı Ertan
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
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İsa Araz
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
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Abdulkadir Danışmaz
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli