Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MESUT ÇAKAR

Mesut Çakar

Milliyetçi Hareket Partisi
Mesut Çakar
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Kahramanmaraş
  • MESLEĞİ : AVUKAT
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem Kahramanmaraş 8. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı