-
Hasan Kalyoncu
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Bahadır Bumin Özarslan
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Cihan Aslan
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Salahattin Şahin
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ufuk Aksoy
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Sıdıka Topal
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Salim Arduçlu
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Lokman Kızılörenli
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Nihal Baş
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ali Durut
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Abdullah Batuhan Gürbüz
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Hülya Aykaç
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Halit Göndüz
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Kayhan Derya
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge