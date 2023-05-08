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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUHAMMED RAFET YİĞİT

Muhammed Rafet Yiğit

Milliyetçi Hareket Partisi
Muhammed Rafet Yiğit
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
  • MESLEĞİ : FİNANSAL ANALİSTCİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem İstanbul 3. Bölge 35. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı