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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NECDET ÖZTÜRK

Necdet Öztürk

Milliyetçi Hareket Partisi
Necdet Öztürk
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
  • MESLEĞİ : İŞ İNSANI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem İstanbul 2. bölge 24. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı