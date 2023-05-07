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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YUNUS EMRE DURMUŞ

Yunus Emre Durmuş

Milliyetçi Hareket Partisi
Yunus Emre Durmuş
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
  • MESLEĞİ : MÜTEAHHİT
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

Lise mezunu olan Yunus Emre Durmuş, müteahhitlik yapmaktadır.

Kaynak: Anadolu Ajansı